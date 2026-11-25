WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" schreibt am Mittwoch zum Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen:

"Anhand der auf den Trümmern (der Marschflugkörper) erhaltenen Markierungen lässt sich feststellen, wann und in welchem Werk in Russland die Raketen hergestellt wurden. Von einem Irrtum kann also keine Rede sein. Die Operationen sind bis ins Detail geplant, die Raketen treffen genau dort ein, wo das russische Militär es will. Der Einschlagort wird so nah an der Grenze gewählt, dass die polnische Luftwaffe keine Zeit hat, zu reagieren. Aber tief genug in unserem Hoheitsgebiet, um in Polen Unruhe zu stiften.

Nach dem Angriff der vergangenen Woche musste zum ersten Mal in der Geschichte der Kontrollturm am Flughafen Jasionka in Rzeszow evakuiert werden. Die Alarmsirenen in den Städten an der Grenze wurden bereits mehrmals ausgelöst. Russland will uns einschüchtern und demütigen. Damit die Bürger nicht mehr davon überzeugt sind, dass der Staat sie beschützen wird. Das ist ein gefährliches psychologisches Spiel."/dhe/DP/zb