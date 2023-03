Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Ampel-Krach über den Verbrennungsmotor

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ampel-Krach über den Verbrennungsmotor:

"Deutschland hat das Recht, im Sinne seiner Unternehmen den Verbrennungsmotor zu retten. Auch die Bürger sind nicht davon überzeugt, dass ihnen E-Autos den gleichen Komfort zu einem günstigen Preis bieten können. Aber der Moment für diese Positionierung ist lange abgelaufen. Die Abstimmung im Rat der EU-Mitgliedstaaten ist mehr als ein halbes Jahr her. (...) Es ist für Deutschland schlimm genug, dass der Dauerstreit in der Ampel die Regierung lähmt. Zu tun wäre wirklich genug. Schon lange strahlt dieser Streit bis nach Brüssel aus. (...) Sollte Deutschland bei seinen EU-Partnern nicht mehr als verlässlicher Verhandlungspartner angesehen werden, wäre der Schaden immens. Und auch die Herausforderungen, vor denen die EU steht, sind groß genug. Sie sollte nicht auch noch den Koalitionsstreit in Berlin aushalten müssen."