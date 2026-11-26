DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Appell des Kanzler/Ernst der Lage:

Keine Woche vergeht ohne neues Theater, ohne neue Streitereien zwischen Union und SPD. Vergangene Woche wurde wegen der Senkung der Stromsteuer die ganze Nacht verhandelt. Es begann mit einem Steak und endete mit einem wütenden Kanzler mit Schal und Aktentasche in der Tür. Diese Woche gilt wieder das alte Prinzip: Wie du mir, so ich dir. Die Union droht damit, die längst beschlossene Einkommensteuerreform zu blockieren, solange die Arbeitsmarktreform seitens der SPD nicht durch ist. Ein Projekt wird gegen das andere getauscht, es wird gefeilscht und erpresst, statt dass man sich um die Sache kümmert. Wer so regiert, braucht sich nicht zu wundern, wenn die Öffentlichkeit das Vertrauen verliert. Eine Koalition, die keine Woche übersteht, ohne sich im Kleinklein zu verhaken und parteipolitische Interessen über den Koalitionsfrieden zu stellen, hat den Ernst der Lage offensichtlich selbst nicht erkannt./yyzz/DP/mis