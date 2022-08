Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Ausbildungsmisere in Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ausbildungsmisere in Deutschland:

"Die enorme Kreativität, die viele Unternehmen derzeit entwickeln, um den Gas- und Energieverbrauch zu drosseln, wäre auch in der Ausbildung bitter nötig. Es hilft ja alles nichts. Deutschland muss die ausbilden, die wir haben. Aber allein 2021 sind 230.000 Schulabgänger im "Übergangssystem" gelandet, statt gleich eine Lehre zu beginnen. Und es gibt heute 2,3 Millionen Hilfsarbeiter zwischen 20 und 34. Denn inzwischen bildet nicht einmal mehr jeder fünfte Betrieb aus. Es gibt Migranten, die trotz gutem Abschluss keine Lehrstelle finden. Junge Frauen werden in so manchem Betrieb noch immer nicht genommen, weil der Boss keine Lust hat, eine Damentoilette einzubauen oder der Belegschaft den Respekt vor Frauen beizubringen. Viel zu lange haben die Arbeitgeber viel zu viele Jugendliche als "nicht ausbildungsreif" abgeschrieben. (...) Wie lange wollen wir noch zusehen, wie der Fachkräftemangel zum Würgeengel der deutschen Wirtschaft wird?"/yyzz/DP/he