Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Ausgang der Bremen-Wahl

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ausgang der Bremen-Wahl:

"Die Bremen-Wahl könnte der Auftakt für den freien Fall sein. Fast sechs Prozentpunkte haben die Grünen am Sonntag in der Hansestadt verloren. Der Verlust dürfte wenig mit der Politik vor Ort zu tun haben, sondern viel mehr mit der Hauptstadt-Debatte um Robert Habeck. Wie kann es sein, dass eine Einzelperson einen derartigen Einfluss auf die Wählerschaft hat? Ohne Frage ist die Kritik am Bundeswirtschaftsminister in einigen Punkten berechtigt. Doch der Diskurs hat eine Form angenommen, die unseren demokratischen Strukturen schaden kann. Die Kritik an Habeck konzentriert sich inzwischen in einer Erzählung, der Minister sei der Kopf einer mafiösen Ideologenbande, die Klimaschutz zum Schaden der Bevölkerung betreibe. Es gibt keinerlei Differenzierung zwischen kritikwürdigen Vorkommnissen und durchaus in der Politik üblichen Entwicklungen. So steigt die Gefahr, dass wirkliche Skandale im Morast der Pauschalkritik untergehen."