05.11.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Auswirkungen der US-Wahlen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Auswirkungen der US-Wahlen:

"Das größte politische Risiko für die Märkte lauert nach den Wahlen nicht in, sondern außerhalb der USA. Ein innenpolitisch gelähmter Donald Trump könnte sich zu neuen außenpolitischen Abenteuern verleiten lassen, um seiner Präsidentschaft doch noch historische Bedeutung zu verschaffen. Eine Eskalation der Lage im Nahen Osten würde die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter nach oben treiben, und die vergangenen Monate haben bereits bewiesen, wie stark unkontrolliert nach oben schießende Ölpreise Aktien und Anleihen zugleich schaden können."/DP/jha

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