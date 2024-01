Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bauernprotesten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bauernprotesten:

"Die entgleisten Bauernproteste zeigen, wie AfD-Methoden in die Mitte der Gesellschaft getragen werden. Die Ereignisse könnten daher nur ein Vorgeschmack sein auf das, was noch kommt. 2016 waren die Deutschen laut einer Studie innerhalb der EU das am wenigsten empfängliche Volk für populistische Politik. Nun scheinen sie im Zeitraffer nachzuholen, was in Frankreich, Großbritannien oder den USA bereits seit einiger Zeit stattfindet: Die Radikalisierung frisst sich von den Rändern in die Mitte der Gesellschaft. 2024 könnte zum Jahr der größten Belastungsprobe für die Bundesrepublik in ihrer 75-jährigen Geschichte werden. Im Herbst wird in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt, in allen liegt die AfD derzeit vorn. Und schon zuvor bei den Kommunalwahlen könnte die AfD im Osten reihenweise Rathäuser und Landratsämter erobern."