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08.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Brandmauer/Zerreißen der politischen Mitte
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Brandmauer/Zerreißen der politischen Mitte:
"Die ZDF-Dokumentation "Inside CDU" lieferte einige erhellende Erkenntnisse. Unter anderem diese: Die Union hält es für eine Selbstverständlichkeit, dass sie das Land regiert. "Wer soll es denn sonst machen", sagt CDU-Mann Philipp Amthor einmal und lacht. Höhöhö. Das Lachen könnte Union und SPD noch im Halse stecken bleiben. (...) Statt sich den Extremen entgegenzustellen, lassen sich Union und SPD zu den Rändern ziehen, paktieren stellenweise mit den Radikalen und zerreißen so die politische Mitte des Landes. Seit Dienstag ist die größte Gefahr diese: Dass Union wie SPD die jeweils bröckelnde Brandmauer am linken und rechten Rand als Ausweg aus der Koalition nutzen. Und das Land endgültig ins Chaos stürzen."/yyzz/DP/nas
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