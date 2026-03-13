13.03.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bundesbank/Projekt in Frankfurt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bundesbank/Projekt in Frankfurt:

"Ende gut, alles gut? Die Bundesbank trennt sich von ihrer alten Zentrale und macht Platz für die Europäische Schule. Die Schulleitung jubelt über ein "Wunder", EZB-Präsidentin Christine Lagarde freut sich für ihre Beschäftigten und Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef über ein Wahlkampfgeschenk vor der Kommunalwahl am Sonntag. Leider handelt es sich jedoch nicht um eine Heldengeschichte, auch wenn die Bundesbank-Spitze endlich ihr größtes Problem los zu sein scheint. Die für alle Beteiligten spektakuläre Wende ist das Ergebnis eines kolossalen Irrtums. (.) Mit der Aufgabe ihrer mächtigen Zentrale wird die Bundesbank auch städtebaulich zu dem degradiert, was sie seit Einführung des Euros ist: eine nationale Währungsbehörde, die im Schatten der Europäischen Zentralbank (EZB) die europäische Geldpolitik verwaltet."/yyzz/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen