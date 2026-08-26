26.08.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den hohen Dieselpreisen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den hohen Dieselpreisen:

"Steigende Preise werden kommen und mit ihnen der Ruf nach steuerlichen Entlastungen. Tatsächlich wäre eine Diskussion darüber, ob das Ausmaß dieser Steuern angemessen ist, in einer normalen Marktlage längst überfällig. Denn rund 56 Prozent des Dieselpreises bestehen aus Steuern und Abgaben. Aktuell wäre es aber das falsche Signal. Eine steuerliche Entlastung würde die Preise in einer Marktlage dämpfen, in der sie eigentlich steigen sollten - damit Verbraucher von selbst ihren Konsum dämpfen. Die hohen Preise werden sie überdenken lassen, mit 180 km/h über die Autobahn zu düsen. Aber immerhin ist es eine halbwegs freiwillige Entscheidung, während eine Rationierung von Diesel schon eher eine Zwangsmaßnahme ist. Besser der Markt - so verzerrt er auch sein mag - regelt als der Staat."/yyzz/DP/he

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