DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den Koalitionsbeschlüssen:

"Wahrscheinlich lag es auch an den angeschlagenen Führungskräften Merz und Klingbeil, dass es dann doch noch eine Lösung gab. Merz erwächst Konkurrenz durch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, sein Vizekanzler muss sich gegen Hubertus Heil wehren, der den SPD-Vorsitz übernehmen will. (...) Wenn sich beide schon gleich zu Beginn der Koalition zusammen mit der Senkung des Industriestrompreises darauf geeinigt hätten, wäre das sogar ein Signal für den Standort Deutschland geworden. (...) Dass diese vielfach so gelähmte Koalition aber durchaus gestalterische Kraft entfalten kann, zeigte zuletzt der neue Arbeitsminister Alexander Schweitzer. Der bringt am Mittwoch nicht nur eine Flexibilisierung des Kündigungsschutzes ins Kabinett ein. Auch Bäckereien und Bibliotheken sollen nun am Sonntag öffnen dürfen. Es brauchte offenbar einen Pragmatiker aus Rheinland-Pfalz, um das umzusetzen, was die meisten Bürger als positive Veränderung in ihrem Leben empfinden dürften."/yyzz/DP/he