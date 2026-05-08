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08.05.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den Steuerplänen der SPD
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den Steuerplänen der SPD:
"Nachdem sich die Union neuerdings offen für einen höheren Reichensteuersatz zeigt, muss sich auch die SPD in der Steuerpolitik bewegen. In einer wohltemperierten Steuerreform kann der nominale Spitzen- und Reichensteuersatz durchaus steigen. Die SPD muss sich aber fragen, ob die Methode Klassenkampf in Krisenzeiten der richtige Ansatz ist. Oder ob sie mit ihren Plänen nicht jene Leistungsträger gegen sich aufbringt, die der Partei durchaus zugewandt sind."/DP/jha
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