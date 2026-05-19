19.05.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Deutschland/China

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Deutschland/China

"Wenn bei VW darüber diskutiert wird, chinesisch entwickelte Elektroautos oder Plattformen in einem deutschen Werk zu bauen, ist das nicht nur eine Standortfrage. Es ist ein industriepolitisches Alarmsignal - das die Politik ernst nehmen muss. Hier zeigt sich, was der gesamten deutschen Industrie drohen könnte: Aus dem Land der Ingenieure und Tüftler würde ein Fertigungsstandort für Ideen anderer. Befürworter solcher Kooperationen verweisen auf mögliche Vorteile. Wertschöpfung könne in Deutschland bleiben. Werke müssten nicht schließen, Jobs blieben erhalten. Auch ein Technologietransfer sei möglich: Deutsche Ingenieure und Fachkräfte bekämen Einblick in chinesische E-Auto-Plattformen und Batteriekonzepte. Das klingt sinnvoll, pauschal ablehnen würde es kaum jemand. Doch genau hier beginnt das Problem. Wertschöpfung muss nachhaltig sein. Entscheidend ist nicht, ob in Deutschland noch geschraubt wird. Entscheidend ist, wer die profitablen Teile der industriellen Wertschöpfung kontrolliert."/DP/jha

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