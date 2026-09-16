16.09.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu einem neuerlichen Tankrabatt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu einem neuerlichen Tankrabatt:

"Die Autofahrer mögen sich nur noch in Sarkasmus flüchten, wenn sie tanken müssen. Doch nicht nur der bayerische Ministerpräsident zieht daraus schon wieder die falschen Schlüsse: Auch Finanzminister Lars Klingbeil und andere Sozialdemokraten irren, wenn sie nun vehement einen Spritpreisdeckel fordern, um die Bürger zu entlasten. Auch der Kanzler zog nach und versprach Entlastungen. Doch wie das Ganze organisiert werden soll, ließ Friedrich Merz offen. Er dürfte wissen, warum. Gefragt ist jetzt keine Gießkannenpolitik, von der jeder Autofahrer unabhängig von seinem Bedarf profitiert. (...) Söder sollte deshalb auf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hören, die gezielte Hilfen für einkommensschwache Haushalte vorschlägt. Auf diese Weise ließe sich gezielt helfen, ohne aber Milliarden der Steuerzahler wirkungslos zu verschwenden. Die technischen Voraussetzungen stehen zur Verfügung, um das Geld direkt an die Bedürftigen auszuzahlen."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Fed-Zinsentscheid: ATX höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren aufwärts. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen