Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Energiekosten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Energiekosten:

"Die Gaspreise sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Menschen in den nächsten Jahren erwartet. Das politisch beschlossene Ziel, bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften, bedeutet nichts anderes als: Fossile Energieträger, ganz gleich ob Gas, Kohle oder Öl, werden teuer, richtig teuer. Wer sein Haus mit Öl oder Gas heizt, wird mehr bezahlen. Wer mit Benzin oder Diesel fährt, wird unweigerlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Für die Erkenntnis, dass die Energiepreise steigen, reicht ein Blick auf einen langfristigen Indikator: Der Zertifikatepreis beim Emissionshandel, dem etwa der Energiesektor und die Industrie unterworfen sind, hat sich in den vergangenen 24 Monaten bereits verdoppelt. Und er wird, ja, er soll mit politisch verknappten Zertifikaten weitersteigen."