Pressestimme: 'Handelsblatt' zu EU-Kommission/Emissionshandel
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu EU-Kommission/Emissionshandel:
"Es ist der Fehler, den die EU immer wieder macht, weil er ihr in den Genen liegt. Sie braucht für alles einen breiten Kompromiss, der von unterschiedlichsten Mitgliedsländern, Parteien, Branchen und Verbänden getragen wird. Um diese Kompromisse zu erreichen, spickt sie ihre Gesetze mit Ausnahmen, Übergangsfristen und Revisionsklauseln. Eine solche Revisionsklausel wird jetzt auch genutzt, um den Emissionshandel zu entschärfen. Wichtiger als ein paar Jahre mehr oder weniger Zeit wären für die Unternehmen aber verlässliche Rahmenbedingungen, die sich nicht ständig ändern. Nun ist es aber wieder dem Spiel der politischen Kräfte überlassen, welche Bedingungen genau für die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft definiert werden. Dabei geht Zeit verloren und Vertrauen."/yyzz/DP/nas
