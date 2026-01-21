21.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Finanzmärkte/Trump

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Finanzmärkte/Trump:

Wo ist die größte wirtschaftliche Schwachstelle der USA? Die Antwort ist zentral für die Reaktion der EU auf die unverschämten Zolldrohungen aus Washington. Inzwischen verfügt die Welt über einen gewissen Erfahrungsschatz zu diesem Thema, und der zeigt, dass Turbulenzen an den Kapitalmärkten Trump zum Einlenken zwingen können. Dafür gibt es sogar eine Theorie, die unter der Abkürzung Taco bekannt ist - Trump always chickens out. Im Zweifel macht der US-Präsident einen Rückzieher, wenn seine Eskapaden zu Verwerfungen an Aktienbörsen oder Anleihemärkten führen. Die Taco-Theorie zeigt, dass im Panzer der Wirtschaftsgroßmacht USA eine Lücke klafft: die ausufernden Staatsschulden, für deren Deckung die US-Regierung einen stetigen Strom an internationalem Kapital braucht. Die 7 größten europäischen Geldgeber der USA halten rund 2,8 Billionen Dollar an US-Staatsanleihen (.) Aber Anleihen als politische Waffe sind keine realistische Option. (.) Die Kollateralschäden könnten verheerend sein./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften den Handelstag im Plus eröffnen. Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen