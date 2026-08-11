11.08.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Forschungsinstitut ZEW/digitaler Euro

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Forschungsinstitut ZEW/digitaler Euro:

"Dass sich kaum ein Unternehmen einen Mehrwert von dem Großprojekt verspricht, muss der EZB zu denken geben. Automatisierte Zahlungen, niedrigere Kosten, moderne Wertpapiere auf der Blockchain: Verfechter des digitalen Euros vergleichen die Digitalisierung des Geldes mit der Umstellung der Alltagskommunikation von Brief auf E-Mail. Verkennen viele Unternehmer das Potenzial des digitalen Euros? Oder verhebt sich die EZB an einem Prestigeprojekt, das kaum jemand braucht? (...) Dass Vögel und Berühmtheiten auf Euro-Banknoten mehr Enthusiasmus wecken, sollte niemanden überraschen: Münzen und Scheine sind Wirtschaft zum Anfassen. Deshalb tut die EZB gut daran, parallel zum digitalen Euro das Bargeld zu stärken."/yyzz/DP/he

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