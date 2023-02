Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Franziska Giffey

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Franziska Giffey:

"Am Ende, und das ist die gute Nachricht, entscheiden bei uns vor allem Inhalte darüber, wer regieren darf und wer nicht. Das Berliner Linksbündnis "R2G" hat bisher die meisten Überschneidungen - und eine Mehrheit. Wenn die CDU Giffey verhindern und selbst regieren will, muss sie ihren Bündnispartnern also überzeugende Kompromisse anbieten und darf sich nicht auf ihrem Wahlsieg ausruhen. Ob das gelingen wird, darin liegt die eigentlich entscheidende Frage, die sich Berlin jetzt stellen sollte."/DP/jha