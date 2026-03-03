03.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Friedrich Merz/Iran

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Friedrich Merz/Iran:

"Der Kanzler weiß um seinen bevorstehenden Drahtseilakt. Und so gab er sich bereits im Vorfeld seiner Washington-Reise redlich Mühe, den Kriegsherrn im Weißen Haus milde zu stimmen. Merz zeigte auffälliges Verständnis für die Angriffe gegen den Iran, er verwies vor allem auf die Verbrechen des iranischen Regimes (.) und versuchte (.), sich einer völkerrechtlichen Bewertung des Angriffs zu entziehen. Allein das ist alles andere als trivial. Denn dem Völkerrecht droht bekanntlich die Marginalisierung nicht durch den Bruch an sich, sondern vielmehr durch eine gleichgültige Haltung und ausbleibende Konsequenzen im Angesicht des Verstoßes. Es sei jetzt "nicht der Moment, unsere Partner und Verbündeten zu belehren", sagt der Kanzler. Das allerdings ist nichts Geringeres als ein völkerrechtlicher Offenbarungseid, und mögen die Spindoktoren im Kanzleramt das noch so sehr als pragmatische Realpolitik verkaufen wollen."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen