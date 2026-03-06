06.03.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu geopolitischen Rolle Chinas

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die "Handelsblatt" zu geopolitischen Rolle Chinas:

"Für Xi Jinping, der China als globalen Akteur positioniert hat, verengt sich spürbar der geopolitische Spielraum. Wenn der Staats- und Parteichef am Donnerstag die Bühne in der Großen Halle des Volkes in Peking zum Volkskongress betritt, zeigt sich ein Mann, der längst nicht mehr der Gestalter ist, der er gern sein möchte - sondern auch ein Getriebener auf einem Spielfeld, das die USA unter Donald Trump aggressiv dominieren. Für China, das sich gern als stabiler und verlässlicher Partner in einer unruhigen Weltordnung geriert, stellt sich die Frage, ob diese Strategie noch angemessen in dieser Zeit ist. Wirtschaftliche Anreize mögen für die Staaten des globalen Südens, an deren Spitze China sich sieht, in Friedenszeiten überzeugend wirken. Gegen direkte militärische Aktionen der USA sind sie jedoch weitgehend machtlos."/yyzz/DP/men

