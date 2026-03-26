Pressestimme: 'Handelsblatt' zu geplanter Mehrwertsteuer-Erhöhung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu geplanter Mehrwertsteuer-Erhöhung:

"Die Mehrwertsteuererhöhung ist also nur als ein Baustein einer großen Steuer- und Sozialstaatsreform zu sehen. Und das ist das Entscheidende. Ökonomen predigen seit Jahr und Tag, die Steuern und Abgaben auf Arbeitseinkommen und Unternehmensgewinne seien in Deutschland viel zu hoch und die Steuern auf Konsum im internationalen Vergleich zu gering. Damit werden Arbeit und Investitionen unattraktiv. Es müsste genau umgekehrt sein: Konsum stärker besteuert werden und die Steuern und Abgaben auf Arbeit runter. Dadurch würde es sich für viele Menschen lohnen, mehr zu arbeiten oder eine Arbeit aufzunehmen. Eine solche Steuerreform würde Beschäftigung und Wachstum erhöhen. Eine soziale Abfederung für untere Einkommen könnte die Regierung schaffen, wenn sie (...) die Mehrwertsteuer für Güter des täglichen Bedarfs senkt oder wie für Lebensmittel ganz auf null reduziert. Man kann deshalb nur hoffen, dass die Idee nicht sofort skandalisiert (...) wird."/yyzz/DP/stw