Pressestimme: 'Handelsblatt' zu gescheitertem FCAS-Prestigeprojekt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu gescheitertem FCAS-Prestigeprojekt:

"Noch ist das Ziel der europäischen Verteidigungssouveränität nicht verloren. Die Europäer haben angesichts der russischen Aggressionen die Fähigkeit zu einem schnellen, notwendigen Kurswechsel bewiesen. Hoffentlich werden europäische Vertreter in knapp vier Wochen auf dem Nato-Gipfel in Ankara entsprechend selbstbewusst gegenüber Trump auftreten. Und immerhin versprechen die an FCAS beteiligten Länder schon jetzt, sich auf relevante und realistische Verteidigungsprojekte zu konzentrieren. Das ist wiederum der Vorteil Europas: Man rauft sich intern zusammen, während Trump sich mit sämtlichen internationalen Partnern anlegt."/yyzz/DP/men