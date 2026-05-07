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07.05.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Gesundheitsreform/Krankenkassen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Gesundheitsreform/Krankenkassen:
"Die Bundesregierung stabilisiert die Beiträge mit ihrem Plan nicht wirklich. Sie verschiebt die Kosten nur. So streicht der Bund einerseits seinen Zuschuss von zwei Milliarden Euro. Geld, das den Krankenkassen künftig zusätzlich fehlt. Und verpflichtet andererseits zum Beispiel Gutverdiener, künftig mehr zu zahlen. Dafür sollen mehrere Grenzwerte angehoben werden, wodurch ein größerer Teil des Einkommens beitragspflichtig wird. Und viele Betroffene können dann auch nicht mehr in die private Krankenversicherung wechseln, weil auch dieser Grenzwert angepasst wird. Möglicherweise verhindert die Regierung damit große Beitragssprünge im kommenden Jahr. Gleichzeitig trifft es bestimmte Gruppen - wie Fachkräfte, Selbstständige oder Rentner - aber härter."/DP/jha
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