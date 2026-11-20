DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Gipfel in Shenzhen:

"Die Tatsache, dass eine solche Großmachtpolitik im Stile des 19. Jahrhunderts überhaupt möglich erscheint, dass das Denken in Einflusszonen eine Renaissance erlebt, ist vor allem der ehemaligen Führungsmacht des freien Westens zu verdanken. Aber nicht nur: Auch die Europäer tragen ihre Verantwortung. Eine geopolitische Selbstverzwergung, entstanden durch eine Kombination aus ökonomischer Schwäche, sicherheitspolitischer Naivität und außenpolitischer Zerstrittenheit, ebnete den Weg nach Shenzhen. Ausdruck dieses Versagens war nicht zuletzt der skurrile Streit darüber, welcher Repräsentant Europas bei den anstehenden Verhandlungen in Abu Dhabi über die Ukraine teilnehmen darf. Die Autokraten in Moskau und Peking jedenfalls nahmen die von Washington unter tatkräftiger Mithilfe von Berlin, London und Paris initiierte Selbstdemontage des Westens dankend an."/DP/jha