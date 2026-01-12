12.01.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Grönland/Trump

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Grönland/Trump

Trumps Expansionsfantasien sind ein Angriff auf die europäische Souveränität. Aber es hilft nichts: Einen offenen Konflikt mit den USA würde Europa nicht lange durchstehen, wirtschaftlich nicht und militärisch schon gar nicht. Die technologischen und sicherheitspolitischen Abhängigkeiten sind zu groß, die Lage durch den Ukrainekrieg, die Wirtschaftsflaute und den Vormarsch antieuropäischer Parteien zu prekär. Es bleibt nur ein Ausweg: pragmatisches Trump-Management. Europa muss den Amerikanern ein Angebot unterbreiten. (.) In etwa so: In enger Abstimmung mit dem Verteidigungsbündnis Nato schlagen die führenden europäischen Militärmächte eine Schutzmission für die Arktis vor, stellen eine Brigade für den hohen Norden auf und kommandieren Kriegsschiffe in die Gewässer um Grönland ab. Erste Überlegungen dazu gibt es im Nato-Kreis schon./yyzz/DP/zb

