30.06.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Grüne/Strompreise

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Grüne/Strompreise:

"Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur lehnte Minuten nach der Verabschiedung den Plan ihrer Parteikollegen ab. Das war alles andere als überraschend, Neubaur würde ihrer Aufgabe ansonsten nicht gerecht. Aber eine Partei in Gänze muss sich fragen, was das Beste fürs Land ist. Denn die wahre Konkurrenz für die deutsche Industrie sind nicht andere Bundesländer, sondern ist das Ausland. Es ist besser, wenn bei den Stromkosten nur die Hälfte Deutschlands international konkurrenzfähig ist, als das ganze Land gar nicht. (...) Ökonominnen und Ökonomen gerade aus dem liberalen Spektrum fordern die Aufhebung des einheitlichen Strompreises seit Jahren. Wenn die Grünen nun diesen Schritt wagen, ist das vielleicht für Union und SPD eine Gelegenheit, zu folgen."/yyzz/DP/nas

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