Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Hannover Messe

"Der Kanzler und der Industriepräsident leben in demselben Land, nehmen aber die wirtschaftliche Lage völlig unterschiedlich wahr. Siegfried Russwurm kritisiert "zwei verlorene Jahre" durch die Ampelkoalition, Olaf Scholz attestiert sich bei der Eröffnung der Industriemesse in Hannover "zwei Turnaround-Jahre". Der Kanzler will Deutschland starkreden, der Wirtschaftsmann verweist auf die Stagnation der Exporte und die internationalen Rankings, in denen Deutschland nach hinten durchgereicht wird. Die Wirtschaft hatte auf ein Einsehen des Kanzlers gehofft. Doch der lässt zuverlässig jede Gelegenheit verstreichen, auf die Wirtschaft zuzugehen oder zumindest seinen Plan für Deutschland zu erklären. Die Zeiten jedenfalls, wo Scholz die Probleme schönreden oder gar ignorieren kann, sind vorbei. Angesichts der ernsten Gesamtlage müsste der Kanzler sich jetzt als Restrukturierer des Landes begreifen: sinnlose Projekte stoppen, Ausgaben priorisieren und Ziele mit allen Beteiligten vereinbaren."/yyzz/DP/ngu