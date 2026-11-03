03.11.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Hoffnung deutscher Autokonzerne/US-Markt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Hoffnung deutscher Autokonzerne/US-Markt:

"Deutschlands kriselnde Automobilindustrie sucht ihre Rettung in den USA. Auf dem zweitgrößten Automarkt der Welt sollen die Margen wieder hereingeholt werden, die auf dem größten verloren gegangen sind. Dabei muss die Riege der Automanager aufpassen, nicht den Fehler zu wiederholen, der ihnen in China unterlaufen ist. Sie dürfen Autos für andere Märkte nicht in Deutschland entwickeln. (...) Wollen BMW, Mercedes und Volkswagen im Hoffnungsmarkt USA reüssieren, müssen sie sich den Geschmäckern der heimischen Kunden anpassen. Ein großes SUV-Modell, wie es die Bayern planen und die Stuttgarter Konzernkreisen zufolge ebenfalls überlegen, ist ein guter Anfang. Das hilft auch beim Versuch, die Krise hinter sich zu lassen."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen