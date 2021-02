Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Impfstoff-Debatte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Impfstoff-Debatte

Viel Zeit ist verloren gegangen, daher muss es jetzt umso schneller gehen. Der Aufbau zusätzlicher Kapazitäten für die Impfstoffproduktion muss mit allen Mitteln vorangetrieben, die Genehmigungsbürokratie notfalls außer Kraft gesetzt werden. Die Eröffnung des neuen Biontech-Werks in Marburg macht Mut. Sie zeigt, was möglich ist. Doch es ist nur eine Fabrik - nötig wären weitere. Biontech fordert jetzt staatliche Hilfen; Finanzminister Scholz sagt, am Geld solle es nicht scheitern. Worauf warten sie?/al/DP/zb