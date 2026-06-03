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03.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Inflation/Notenbanken
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Inflation/Notenbanken:
"So berechtigt Sorgen um die fragile Konjunktur der Euro-Zone sind: Sie dürfen die Notenbanker jetzt nicht davon abhalten, die Leitzinsen zu erhöhen. Zu viel steht auf dem Spiel: Verbraucher und Finanzmärkte haben gerade erst ihr Vertrauen in die EZB zurückgewonnen, nachdem sie vor vier Jahren viel zu lange mit Zinserhöhungen gewartet hatte. Das Ergebnis ist bekannt: Die Inflation stieg bis auf 10,6 Prozent. So heftig wird es nach menschlichem Ermessen diesmal nicht werden, zu stark unterscheiden sich die Umstände. Doch auch Raten von absehbar über drei, womöglich vier Prozent reichen, um Furcht um Preisstabilität und Kaufkraft zu erzeugen."/DP/jha
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