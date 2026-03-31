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31.03.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Irankrieg und den Aktienmärkten
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Irankrieg und den Aktienmärkten
Im vergangenen Monat ist der Dax um rund zehn Prozent gefallen und der US-Leitindex S&P 500 um sechs Prozent. Gemessen an den wirtschaftlichen Gefahren, die der Irankrieg heraufbeschwört, sind das vergleichsweise bescheidene Einbußen. Wichtigster Grund für diesen relativen Optimismus: Die Investoren hoffen, dass sich die Geschichte wiederholt und geopolitische Krisen die Börsen nur kurz ausbremsen. Doch ob dieses Kalkül aufgeht, ist völlig unklar. Gegenwärtig gibt es nur eine seriöse Prognose zum Krieg am Golf, und die ist ziemlich trivial - je länger die Kämpfe dauern, desto größer fallen die Schäden für die Weltwirtschaft und damit für die Kapitalmärkte aus. Versucht man trotz aller Unsicherheitsfaktoren, Chancen und Risiken abzuwägen, drängt sich der Schluss auf, dass die Gefahren überwiegen. Das heißt, an den Märkten könnten zumindest kurz- bis mittelfristig noch einige hässliche Überraschungen lauern, bevor sich die Lage stabilisiert./yyzz/DP/zb
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