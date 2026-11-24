DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Jensen Huangs Rückkehr als Nvidia-Chef:

Der Schaden ist damit nicht abgewendet. Er ist noch größer geworden. Die Hintergründe von Huangs Rücktritt sind weiter so unklar wie die Hintergründe von seiner Rückkehr. Es geht um eine Beziehung zu einer Frau, der US-Behörden Kontakt zu Chinas Geheimdienst nachsagen. Die "Financial Times" berichtet über mögliche Umwege von Nvidia-Chips nach China - vorbei an US-Exportbeschränkungen. Ob Huang Sicherheitsregeln verletzt hat, ist unklar. Trotzdem erklärt Nvidia seine Rückkehr schon jetzt für unbedenklich. Der Verwaltungsrat beruft sich auf Informationen aus hohen Kreisen der US-Regierung. Präsident Donald Trump hatte sich öffentlich für Huang eingesetzt. Aber die Vorwürfe entstanden nicht nur rund um eine mögliche Affäre mit einer vermeintlichen Spionin aus China. Laut US-Medien hatte Huang auch zwei außereheliche Beziehungen zu zwei Mitarbeiterinnen bei Nvidia. Sollte das stimmen, wäre er eigentlich für den Top-Job bei Nvidia diskreditiert./yyzz/DP/mis