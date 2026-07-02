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02.07.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Kapitaldeckung/Gesundheitsversorgung
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Kapitaldeckung/Gesundheitsversorgung:
"Einmal ist die Kapitaldeckung eine Antwort auf die demografische Entwicklung und die aus dem Ruder laufenden Gesundheitskosten. Gleichzeitig wirkt sie der unterentwickelten Aktienkultur in Deutschland entgegen. Die Deutschen haben über Jahrzehnte Rendite liegen lassen. Summen, die nicht nur die Sozialsysteme von Ländern wie den Niederlanden oder Norwegen finanzieren, sondern auch US-Eliteuniversitäten. Aus denen gehen reihenweise Nobelpreisträger und andere Spitzenforscher hervor. Deutschland kann da nur neidisch zuschauen oder, um es mit Albert Einstein zu sagen: 'Der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn.' Natürlich sollte die Politik jetzt nichts überstürzen. Sie muss die Lohnnebenkosten gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten im Blick behalten. Das weiß auch der Allianz-Chef, der die Kapitaldeckung in der Gesundheitsversorgung nicht über höhere Beiträge finanzieren will, sondern über Einsparungen im Gesundheitssystem."/yyzz/DP/stw
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