Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Klage von Curevac gegen Biontech

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Klage von Curevac gegen Biontech:

"Curevac klagt gegen den Mainzer Impfstoffhersteller Biontech wegen Patentrechtsverletzungen: Die Mainzer haben aus Sicht der Tübinger geistiges Eigentum von Curevac bei ihrem mittlerweile milliardenfach verkauften Covid-19-Impfstoff Comirnaty verwandt. Die Einnahmen, die ein Erfolg vor Gericht bringen würde, könnte Curevac zwar gut gebrauchen. Doch das Unternehmen muss sich darauf einstellen, dass es an Ansehen verliert, was nicht einfach wieder gewonnen werden kann. (...) Um fair zu bleiben: Klagen wegen Patentrechtsverletzungen sind in der Pharma- und Biotech -Industrie üblich. Auch bei Covid-19-Impfstoffen auf Basis der neuartigen Messenger-RNA-Technologie gibt es sie schon. (...) Aus Sicht der Beschäftigten und Aktionäre, zu denen der deutsche Staat gehört, ist es vielleicht sogar geboten, jede Möglichkeit auszuschöpfen, an frisches Geld zu kommen. Das Problem bei der Klage von Curevac ist eher moralischer Natur: Wer den weltweit anerkannten Retter in der Covid-19-Pandemie angreift, macht sich keine Freunde."/ra/DP/jha