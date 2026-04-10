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10.04.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Klingbeil/Übergewinnsteuer-Vorschlägen
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Klingbeil/Übergewinnsteuer-Vorschlägen:
"Wenn Klingbeil seine politische Haut retten will, muss er endlich eine durchdachte Angebotspolitik vorlegen und in der SPD Mehrheiten organisieren. Populistische Schnellschüsse helfen nicht. Statt das "Osterloch" mit unausgegorenen Ideen zu füllen, sollte er den Kurs korrigieren und zeigen, dass Politik mehr kann als kurzfristig für Aufmerksamkeit zu sorgen - sonst wird aus dem Benzin-Bumerang ein politisches Eigentor."/yyzz/DP/men
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