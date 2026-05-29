Pressestimme/'Handelsblatt' zu Kooperation/KI-Start-up: Mistral/BMW/Airbus

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Kooperation/KI-Start-up: Mistral/BMW/Airbus:

"Bekannt wurde Mistral mit frei verfügbaren Sprachmodellen - Europas Antwort auf OpenAI. Doch der Markt für Basismodelle wird zunehmend von wenigen US-Konzernen dominiert. Für kleinere Anbieter wird es schwer, im Wettrennen um das beste Modell mitzuhalten. Mistral reagiert darauf mit einer neuen Strategie: weg vom allgemeinen KI-Assistenten, hin zu industriellen Spezialanwendungen. Die Partnerschaften mit BMW und Airbus markieren genau diesen Wandel. Statt möglichst viele Nutzer anzusprechen, konzentriert sich Mistral nun auf wenige Unternehmenskunden mit wertvollen Daten und komplexen Problemen. (.) Für BMW ist der Deal ein strategischer Testlauf. Für Mistral geht es um deutlich mehr: die Suche nach dem Platz des Unternehmens im KI-Markt. Es ist der Crashtest für seine Industrie-KI."/DP/jha