09.02.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu künstlicher Intelligenz/Börsenpanik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu künstlicher Intelligenz/Börsenpanik:

Google plant Investitionen von bis zu 185 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Amazon übertrifft das noch mit einer Prognose von bis zu 200 Milliarden Dollar. Ein Großteil davon fließt in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Die Aktien der Firmen stürzen daraufhin ab. (.) Wer nur eine Blase sieht, hat den Umbruch nicht verstanden. Die Märkte rechnen Kosten - die Technik verschiebt Möglichkeiten. Beides ist richtig. Doch wer diesen Moment allein als Investitionsblase liest, verpasst den Kern: KI wird nicht nur besser, sie wird selbstständig. Der eigentliche Umbruch findet nicht in den Bilanzen statt, sondern im Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Wer ihn nicht versteht, wird ihn nicht gestalten - und sich irgendwann fragen müssen, warum ausgerechnet Menschen für die banalsten Restaufgaben gebraucht werden./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen