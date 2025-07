Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Lebensarbeitszeit / Reiche

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lebensarbeitszeit / Reiche:

"Im Grundsatz hat Reiche recht. (.) Sie muss ihre Position allerdings ausdifferenzieren. Denn nicht alle arbeiten unter denselben Bedingungen. Wer jahrzehntelang in der Pflege, auf dem Bau oder im Lager gearbeitet hat, ist mit 60 gesundheitlich angeschlagener als eine Bürokraft. Das belegen zahlreiche Studien wie etwa vom Robert-Koch-Institut. Den Renteneintritt allein nach Branchen zu staffeln, wird vermutlich nicht ausreichen. Besser wären Modelle, die Belastungen im Arbeitsleben erfassen. In Frankreich soll es etwa ein Punktesystem geben: Wer lange unter schwierigen Bedingungen, etwa bei Nacht, unter körperlicher Last oder hohem Zeitdruck arbeitet, sammelt Punkte und kann dadurch früher in Rente gehen. Auch die Idee, Menschen mit frühem Berufseinstieg früher aus dem Erwerbsleben zu entlassen, ist gerecht."/yyzz/DP/he