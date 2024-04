Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Macrons Weckruf/Deutschlands Zaudern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Macrons Weckruf/Deutschlands Zaudern

In Berlin spricht man viel von der Zeitenwende in der Verteidigung und europäischer Souveränität in der Wirtschaft. Faktisch bleibt Deutschland aber ein militärischer Zauderer und klammert sich an die Hoffnung, dass die USA der sicherheitspolitische Garant bleiben. Die Sache mit Donald Trump werde schon gut gehen - das trifft ungefähr die Tragweite des strategischen Denkens./yyzz/DP/zb