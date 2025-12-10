10.12.2025 05:34:43

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Merz/GKV

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz/GKV:

"Kanzler Friedrich Merz (CDU) dürfte sich mit seinem Auftritt in der ARD-Arena keinen Gefallen getan haben. Besonders gewagt erscheinen seine Aussagen zu den Krankenkassenbeiträgen. Er wolle verhindern, dass diese im kommenden Jahr steigen. Doch schon jetzt mehren sich die Hinweise darauf, dass dieses Versprechen kaum zu halten sein wird. Denn die Ausgaben der Krankenkassen sind zuletzt rasant gestiegen. Und zwar deutlich schneller als ihre Einnahmen. (.) Dennoch setzt Merz mit seinem Versprechen auf eine riskante politische Wette: dass Bund und Länder sich rechtzeitig einigen und das Sparpaket in Höhe von rund zwei Milliarden Euro tatsächlich beschlossen wird. (.) Einige Kassen zweifeln offen daran, dass sich damit wirklich Einsparungen von rund zwei Milliarden Euro erzielen lassen. Andere betonen, selbst diese Summe würde an der Notwendigkeit steigender Beitragssätze kaum etwas ändern. Wenn Merz sich hier zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, dann betrifft das direkt Millionen Versicherte."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen