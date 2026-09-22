22.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Merz/Reformen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz/Reformen:

Der jahrelange wirtschaftliche Stillstand hat eine Sehnsucht nach Disruption genährt, die nun den Reformprozess erschwert, der jedoch notwendig ist, um das Wachstum wieder in Gang zu bringen. Jeder Kanzler hätte es schwer, aus diesem Dilemma herauszufinden. Bei Merz kommt hinzu, dass er im Wahlkampf die Illusion erzeugt hat, dass Disruption aus der Mitte heraus möglich ist. Merz hat die Wähler getäuscht, das Vertrauen ist weg. (...) Der Machtverfall des Kanzlers ist das Symptom einer Systemkrise, die er mit einem selbst verschuldeten Glaubwürdigkeitsverlust verstärkt hat. Und nun? Statt hinzuwerfen (...) muss Merz die in der Koalition vereinbarten Reformen im Arbeitsrecht und im Rentensystem durchbringen und anschließend, vielleicht schon zum Jahresende, den geordneten Übergang zu einem Nachfolger einleiten. Gelingt ihm das, könnte das Urteil über seine Kanzlerschaft im Rückblick lauten: kurz, turbulent, aber verdienstvoll./yyzz/DP/mis

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