Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Minneapolis/ICE-Gewalt
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Minneapolis/ICE-Gewalt:
"Die Eskalation ist kalkuliert. Es ist der Versuch der Trump-Regierung, die Bevölkerung weiter zu polarisieren, die Gewalt zu legitimieren und zu normalisieren. Links gegen rechts, Republikaner gegen Demokraten, Weiße gegen Farbige. Das Motiv ist offensichtlich: Man will den politischen Gegner weiter dämonisieren, unwählbar machen. Dabei belegen Umfragen, dass das Vorgehen der ICE-Agenten mittlerweile auch jene Wähler verschreckt, die potenziell für Trump stimmen würden. In einer Umfrage des Magazins "Politico" gaben 49 Prozent der Amerikaner an, Trumps Kampagne für zu aggressiv zu halten - darunter jeder fünfte Wähler, der den Präsidenten 2024 unterstützt hat."/DP/jha
