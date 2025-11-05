|
05.11.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Monopolkommission/Stromsektor
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Monopolkommission/Stromsektor:
"Was ist zu tun? Das System muss dringend effizienter und schlanker werden. Dazu gehört es, den Ausbau der Erneuerbaren und der Netze besser zu synchronisieren. Eine weitere wichtige Stellschraube spricht die Monopolkommission an: Es muss gelingen, Stromangebot und Stromnachfrage besser zueinanderzubringen. Wenn die Monopolkommission nun also vorschlägt, dynamische Netzentgelte einzuführen, mit denen netzdienliches Verhalten honoriert wird, dann liegt sie vollkommen richtig - und rennt damit offene Türen ein. Denn an nichts anderem arbeitet gerade die Bundesnetzagentur."/yyzz/DP/he
