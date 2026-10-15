Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Neobank Trade Republik/Mitarbeiter

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" zu Neobank Trade Republik/Mitarbeiter:

"Zwei Mal im Jahr sortiert die Berliner Neobank Trade Republic ihre rund 750 Beschäftigten in grüne, graue und rote Kästchen. Wer im roten landet, verlässt laut Recherchen des "Tagesspiegels" mit hoher Wahrscheinlichkeit bald das Unternehmen. Die Empörung über dieses Kündigungsverfahren funktioniert auf Knopfdruck. Doch sie geht an der Sache vorbei. (...) Renommierte Ökonomen wie Clemens Fuest sehen in Deutschland am Arbeitsmarkt viel ungenutztes Potenzial. "Der Kündigungsschutz ist ein Hemmnis für die wirtschaftliche Dynamik", betont er. (...) Eine Volkswirtschaft gewinnt, wenn Menschen dort arbeiten, wo sie produktiv sind. Das gilt besonders für Start-ups (...). Sie leben von dieser Dynamik, doch hohe Abfindungen bremsen das Wachstum. (...) Am Ende weiß jeder, der bei Trade Republic unterschreibt, was ihn erwartet. Das ist ehrlicher als eine Kultur, in der Schwächen jahrelang verwaltet werden und Betroffene dann aus allen Wolken fallen, wenn sie endlich ausgesprochen werden."/yyzz/DP/men