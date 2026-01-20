|
20.01.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu neuer E-Auto-Prämie
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu neuer E-Auto-Prämie:
Hurra, Deutschland hat wieder eine Elektroauto-Prämie. Endlich, könnte man sagen: 3000 Euro für Batterieautos, 1500 Euro für bestimmte Plug-ins, je nach Einkommen und Familie bis zu 6000 Euro - rückwirkend ab 1. Januar 2026, gültig für Privatleute und Neuwagen. Die kriselnde Autobranche dürfte das nach der Prämienrücknahme Ende 2023 und diversen Zollankündigungen als Erleichterung sehen. Doch so gut die Schlagzeile klingt: Die neue Förderung hat drei Geburtsfehler - und produziert am Ende womöglich mehr Nebenwirkung als Wirkung./yyzz/DP/mis
