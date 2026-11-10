10.11.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Nvidia und die Jensen Huang-Affäre

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Nvidia und die Jensen Huang-Affäre:

Der Seitensprung offenbart, wie verwundbar der für den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) wohl wichtigste Konzern der Welt ist. Denn Huang hat es versäumt, jemanden aufzubauen, der ihn ersetzen könnte. Ein öffentlich bekannter Nachfolgeplan existiert nicht. Alles bei Nvidia ist auf den charismatischen Anführer zugeschnitten. Mit seinem jugendlichen Habitus ließ Huang Diskussionen über einen Rückzug von der Konzernspitze bislang gar nicht erst aufkommen. Zuletzt zog der Unternehmer das Publikum Mitte Oktober in Berlin in seinen Bann. (...) Doch die lässige Art täuscht. Huang trägt eine Verantwortung wie wenige Manager. Seine Chips sind das Rückgrat der KI-Revolution./yyzz/DP/mis

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