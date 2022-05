Pressestimme: 'Handelsblatt' zu OECD-Ranking/Steuern und Abgaben

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu OECD-Ranking/Steuern und Abgaben:

"Es ist ein unrühmlicher zweiter Platz: In einem Ranking der Industrieländerorganisation OECD ist Deutschland bei der Belastung von Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben Vizeweltmeister. Nur in Belgien muss ein Durchschnittsverdiener mehr an den Staat abführen. Und anders als bei früheren Untersuchungen zeigt sich mittlerweile nicht nur bei gut verdienenden Singles eine vergleichsweise hohe Belastung, sondern auch bei Familien. Auch wenn solch internationale Vergleiche manch Unzulänglichkeiten aufweisen, sind die Zahlen ein bedenklicher Befund - und eine Handlungsaufforderung an die Politik. (...) Leider hat auch die Ampel wie zuvor die Großen Koalitionen in der Steuerpolitik nur Stillstand vereinbart. Das Ergebnis des Nichtstuns ist im OECD-Ranking zu besichtigen: Einkommen sind in Deutschland besonders belastet. Eine Steuerreform wäre deshalb überfällig, das hat auch die EU-Kommission zu Recht angemahnt."/be/DP/he