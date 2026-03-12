Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Pilotenstreik bei der Lufthansa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Pilotenstreik bei der Lufthansa:

"Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für Arbeitskämpfe. Diese in Gewerkschaftskreisen häufig zitierte Weisheit ist richtig. Dennoch muss die Frage an die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC) erlaubt sein: Muss man ausgerechnet bei Lufthansa streiken, wenn die Luftfahrtwelt so sehr in Unruhe ist wie seit Jahren nicht? Der Irankrieg hat die Öl - und Kerosinpreise in die Höhe getrieben. Die wachsende Zahl geopolitischer Konflikte führt dazu, dass es am Himmel weniger freigegebene "Fernstraßen" gibt. Es müssen weite und deshalb teure Umwege geflogen werden. Der Krieg könnte dazu führen, dass weniger geflogen wird, weil die Menschen verunsichert sind. Es verfestigt sich der Eindruck, dass den Pilotenvertretern all diese Realitäten herzlich egal sind."/yyzz/DP/nas