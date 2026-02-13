|
13.02.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Protektionismus des US-Präsidenten
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Protektionismus des US-Präsidenten:
"Und hier kommt der Punkt, an dem sich der Kreis zwischen Kapitel eins und zwei der europäischen Tragödie schließt. Die Europäische Union hat keine andere Wahl, als Zuflucht in ihrer eigenen Souveränität zu suchen. Notwendige Voraussetzung hierfür ist nicht nur der Versuch einer sicherheitspolitischen Emanzipation, sondern vor allem auch die Schaffung einer Grundlage für eine ökonomische Gesundung des Kontinents. Das wiederum kann nur funktionieren, indem Europa erstens geschlossen agiert und zweitens Allianzen schließt - vor allem mit gleichgesinnten Mittelmächten, die das Prinzip "offene Gesellschaft" und "Marktwirtschaft" noch nicht ad acta gelegt haben. Die protektionistischen und merkantilistischen Ansätze aus Peking und Washington zu kopieren, ist dabei vor allem eines: selbstschädigend."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.